«Ой, складочки на боку»: Кошкина в намокшем бикини обнажила упругий «орех» под струйками воды

Яна Кошкина стала знаменита, когда стала вести передачу «Короли фанеры». Позже ее стали активно приглашать на съемки в кино. Теперь девушка знакома со многими знаменитостями: от Павла Прилучного до Павла Воли. Она не пропускает светских раутов и является украшением любой вечеринки. Артистка любит веселиться и, если нужно, готова даже спеть. Этим летом она решила устроить себе отпуск.

Пока Яна не рассекретила место, где проводит жаркие дни. Однако она рассказала, что набрала несколько килограммов. Примечательно, что это не стало поводом, чтобы не публиковать фото в купальнике. На этот раз актриса предстала в черном мини-бикини. Она позировала в уличном душе, выгнув спину. Намокший купальник облегал ее упругие формы. Кошкина решила показать себя во всей красе, стоя под струйками воды.

«Долой диеты! Решила, что и так у меня все прекрасно, и даже складочки на боку», — заявила звезда.

Поклонники согласились с Яной. Многие признались, что восхищаются ее фигурой и заверили, что она прекрасно выглядит. «У тебя просто богемная фигура», «Какая манящая женская судьба», «Подставила солнцу, как кошка», «Конечно, прекрасно», «Бомбочка», «Вся в капельках воды», «Ой, складочки на боку», «Еще и тату на спине, рычу», — прокомментировали пост подписчики.

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