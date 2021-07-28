Задрала юбку прямо на яхте: Волочкова блеснула алыми трусиками ради шпагата

Анастасия Волочкова знаменита не только тем, что танцевала в Большом театре. Балерина очень любит роскошь и не раз встречалась с влиятельными людьми. Однако порой она оказывалась и в скандальных ситуациях. Более того, артистке не везет в любви. Еще в прошлом году она готовилась к свадьбе со своим возлюбленным Олегом, которого скрывала от публики, но недавно они расстались.

Волочкова в интервью признавалась, что очень ранима и хочет чтобы рядом было крепкое мужского плечо. После очередного разочарования она решила провести время в Греции. Балерина не стесняется оголяться. Каждый ее отпуск наполнен пикантными кадрами. На этот раз она взяла с собой множество купальников со стразами и минималистичным декором. Накануне Анастасия показала, как плавает в бассейне. При этом она блеснула бюстом.

А вот 28 июля артистка решила покататься на яхте. Она решила сделать свой фирменный шпагат. Волочкова была облачена в алый купальник, а также топ и мини-юбку. Ради эффектного кадра она задрала юбку, показав трусики.

Если раньше ее осыпали комплиментами поклонники, то теперь многим вид балерины показался слишком откровенным. Ее даже раскритиковали. «Анастасия, как мне жаль, что вы не понимаете, что выглядит это пошло», «Кошмар какой-то, ни стыда ни совести», «Шпагат? Все-таки шпагат», «Уже бы на уши натянула», «Зачем? Все же было прилично, почти», — прокомментировали пост подписчики.

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