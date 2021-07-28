«Это панталоны?»: Вера Брежнева в нюдовом белье продемонстрировала преобразившуюся фигуру

Певица устроила танцы на камеру в откровенном виде. Она удивила поклонников тем, что умеет делать своим телом.

Вера Брежнева этим летом много путешествует. Она предпочитает проводить время в Италии с мужем Константином Меладзе. К ней в гости приезжают сестры. Однако большую часть времени она гуляет по своему саду и наряжается для выходов в свет. На днях певица посетила Грузию, а теперь приехала в Рим. Она делится кадрами из своего путешествия и рассказывает о впечатлениях.

Обычно Вера редко делится пикантными кадрами, но когда она оказалась в Турции, то сделала там несколько фотографий в бикини. А теперь певица неожиданно решила запечатлеть себя в нижнем белье. Она облачилась в лиф и трусики-шорты нюдового цвета. Девушка распустила волосы и отказалась от макияжа. Брежнева стала танцевать, а потом показала преобразившуюся фигуру. Она округлила живот и снова сделала его плоским.

«Сверхспособности. Я вот что умею, а вы что?» — написала звезда.

Поклонники были впечатлены не только умением певицы, но и ее красотой. Некоторые посчитали, что Вера решила снять видео для мужа. «Такая ты малышка», «Верусик, нельзя быть такой — идеалити», «Все! Можно даже и не петь, Верочка, этим талантом нас будете радовать», «А что уже в нижнем белье позировать, это круто?», «Для Костика?», «Это панталоны?», «Как всегда, божественная», — прокомментировали пост подписчики.

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