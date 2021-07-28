«Просто совершенство»: невестка Орбакайте в черном мини-платье с разрезом засветила изящные бедра

Кристина Орбакайте занимается воспитанием дочки Клавдии. При этом ее старший сын Никита Пресняков в этом году отметил 30-летие. Он давно счастлив в браке с Аленой Красновой. Девушка раньше была его соседкой по даче. Когда они познакомились, избраннице Никите не было 18 лет, но он дождался ее совершеннолетия. Накануне пара отметила четвертую годовщину со дня свадьбы.

Стоит отметить, что внук Аллы Пугачевой не любит публичность. Он крайне редко дает интервью, а на публике появляется только по особым случаям. На семейных праздник жена всегда находится рядом с ним. Она не так давно окончила учебу в вузе и работает моделью. Краснова следит за трендами и регулярно обновляет гардероб. На этот раз она приняла участие в съемке, где примерила элегантный вечерний образ.

На камеру жена Никиты позировала в черном платье с открытой спиной и смелым разрезом. Модны босоножки на шпильке дополняли ее лук. Она грациозно присела, обнажив свои изящные бедра. Ранее Алена признавалась, в откровенных фотосессиях участвует редко.

Поклонники восхитились ее фигурой. Многие даже признались, что завидуют сыну Орбакайте. «Ох, вот это наряд», «Фигура что надо», «Ну просто ангельская внешность», «Нет, просто совершенство», «Эти ноги космос», «Такой соблазнительный наряд», «Вам срочно в этом платье надо ехать к мужу», — стали писать пользователи Сети.

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