«Сдобное сердце»: Подольская в черном купальнике обнажила наливные бедра перед Пресняковым

Наталья Подольская уже длительное время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Для нее это первый брак, а вот артист был женат на Елене Ленской и состоял с серьезных отношениях с Кристиной Орбакайте, которая родила от него сына Никиту. Однако выпускница «Фабрики звезд» тоже подарила ему наследников. У них подрастает сын Артемий, а также малыш Иван, которому нет и года.

Этим летом пара отдыхает в Греции. Это уже второй отпуск супругов. Они снова взяли с собой детей. Однако Наталья находит время, чтобы наряжаться. С собой она взяла множество нарядов. Также Наталья то и дело загорает в бикини. А 28 июля она решила заняться пилатесом перед обедом. Прямо у бассейна она делала упражнения, облачившись в черный купальник. Певица поднимала ноги, демонстрируя изящные формы.

В какой-то момент она привлекла внимание мужа. Тогда Подольская делала упражнение, лежа на боку, блесну в округлыми бедрами.

«Молодец! Шесть! Молодец! Семь!»- стал отсчитывать подъем ног Владимир. «Вова никогда не упускает возможности поприкалываться надо мной», — призналась артистка.

Поклонники оценили фигуру Натальи, которая не так давно родила. Многие восхитились ее спортивной подготовкой. «В жару, какая молодец», «Просто прелесть», «Вот это орешек», «Фигура роскошная, такие булочки накачали», «Вова наблюдал за вами не просто так», «Сдобное сердце», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: