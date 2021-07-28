Бледанс вслед за Бузовой дополнила образ модными мюлями Bottega за 80 тысяч рублей

Эвелина Бледанс является известной актрисой и телеведущей. Она принимала участие в знаменитом мюзикле «Метро» и разных телевизионных шоу. Артистка несколько раз состояла в браке. Со своим третьим мужем Александром Семиным она рассталась в 2017 году. С тех пор Эвелина находится в поисках новой любви. К слову, в 52 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

А этим летом актриса проводит время в Крыму. Она видится с друзьями и развлекает сына Семена. При этом Бледанс всегда подбирает себе женственные и яркие наряды. Накануне она похвасталась летним нарядом на фоне моря. Телеведущая предстала в зеленом платье-сорочке с яркой туникой в тон. Образ дополнили ультрамодные мюли на шпильке Bottega Veneta, которые стоят около 80 тысяч рублей.

«Мы уже в Лазоревском начинаем курс дельфинотерапии. А для настроения шикарный вид из Крыма. Как вам мой комплект из ткани D&G? Как же я люблю зеленый цвет! Мне кажется он такой мой!» — заявила звезда.

Примечательно, что накануне в таких же мюлях отметилась Ольга Бузова. Она нарядилась для поездки в Грецию. Девушка сочетала их с костюмом и мини-юбкой. Поклонники восхитились образом Бледанс. Многие отметили, что яркие цвет ей к лицу. «Шикарная женщина! Любоваться и глаз не оторвать», «И мой тоже зеленый цвет! Вы и я коллеги — коллеги», «Обувь изюминка образа», «Какие мюли, это роскошь», — прокомментировали пост подписчики.

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