«Вселенная подарила мне деда Федю»: Кошмал запечатлелась в обнимку с Добронравовым

Украинская актриса Анна Кошмал в Instagram разместила совместный снимок с главной звездой сериала «Сваты», актером Федором Добронравовым. На фотографии они обнимаются.

«По многочисленным просьбам. Родного заботливого дедушки у меня никогда не было, так что Вселенная подарила мне деда Федю! Люблю очень! Буду сильно скучать!» Анна Кошмал

«Какие вы классные. Ждем новый сезон», «Вы когда дуэтом играете в фильме — это вообще бомба. Такая естественность поражает. «Сваты» — моя таблетка для успокоения», «Любимые Женя и Иван Степанович. Ваша игра в «Сватах» вызывает огромное уважение и восхищение», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмая часть сериала «Сваты» выйдет на экраны нынешней осенью. Не так давно в Грузии были закончены съемки. Заметим, что седьмая часть с участием главных звезд сериала станет последней. В будущем картину снимать режиссеры уже не планируют.

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