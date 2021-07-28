«Телефон молчит уже несколько лет»: актриса Ольга Волкова посетовала, что коллеги забыли о ней

Даже когда в 2015 году у народной артистки умер муж, старые друзья не позвонили ей.

82-летняя народная артистка РФ Ольга Волкова известна зрителям по роли бабушки в сериале «Папины дочки» и десяткам советских и российских фильмов. Однако на сегодняшний день актриса чувствует себя ненужной в актерской среде. Старые друзья и коллеги забыли о ней.

«Телефон у меня молчит уже несколько лет… Что бы не случалось. Даже, когда муж умер. Хотя это так естественно — рубль дать или просто спросить, жива ли я. Нет, даже коллеги», — рассказала Ольга Владимировна в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

По ее словам, если просто позвонить другу и узнать, как у него дела, то выяснится, что дела у него плохо и тебе нужно помочь. Поэтому люди в Москве и не звонят друг другу — из жадности и сосредоточенности на своих проблемах.

Артистка добавила, что ее пенсия составляет 50 тысяч, при этом она продолжает работать и регулярно ходит на пробы в новые проекты. По словам Волковой, пенсия большая, но не для Москвы: только на такси у женщины уходит 20 тысяч в месяц. А еще она активно помогает своим родственникам, соседям и даже посторонним людям.

Два года назад, например, актриса познакомилась с девушкой из Киргизии — талантливым парикмахером. Оценив стремление и навыки гостьи столицы, Ольга Владимировна пригласила ее к себе жить, а потом и прописала в своей квартире. Сейчас актриса воспринимает эту девушку как свою дочь, а ее ребенка — как свою внучку. Волкова смогла найти родную душу в постороннем человеке и недоумевает, как нынешнее поколение не хочет общаться даже со своими родственниками.

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