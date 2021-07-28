Шесть раз папа: Безруков поделился планами взять ребенка из детдома

Для известного актера и его жены это уже принятое решение, которое они собираются воплотить через год.

На днях известный актер Сергей Безруков в очередной раз стал отцом. Его жена-режиссер Анна Матисон родила ему сына Василия, и теперь у них трое детишек, вместе с пятилетней Машей и двухлетним Степой. Однако звездная семья не собирается останавливаться на достигнутом. В своем интервью Светлане Бондарчук в YouTube-шоу «Света вокруг света» Безруков признался, что хочет взять еще малыша из детдома.

Супруги планируют сделать это, когда новорожденному Васе исполнится год, чтобы они с приемным ребенком оказались погодками. На такой смелый шаг Сергея и Анну толкнула их совместная помощь фонду «Измени одну жизнь».

«У меня слезы в глазах — там совсем маленькие дети есть, которые… Ну как без папы? Которые даже не плачут в детдоме, потому что знают: никто к ним не придет ночью… Ужасно…» — поделился Сергей эмоциями о своей работе с фондом.

После этого он обратился к зрителям, которые помогают детдомам игрушками и деньгами.

«Просто взять игрушки и одежду, привезти в детдом, вы знаете, это ни о чем. Потому как они (дети. — Прим. авт.) привыкают к тому, что у них это есть. Они не знают цену всем этому, потому что у них полно игрушек, шоколадок и все того, что им сваливают. Они это вообще не ценят, им это не важно», — сказал актер.

По его мнению, таким детям гораздо нужнее общение, адаптация, ощущение семьи, которой у них нет. Но для людей, которые берут к себе ребенка из детдома, это очень серьезное психологическое испытание, которое выдерживают далеко не все.

Посмотрим, как с этим испытанием справятся Безруков и его жена. Напомним, что у звезды кино есть еще двое детей постарше, рожденных вне брака, о которых мужчина так же заботится. С появлением ребенка из детдома у Сергея будет уже шестеро наследников.

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