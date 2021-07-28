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Заметно преобразилась: дочь Любови Успенской запечатлелась без макияжа в домашней обстановке

Татьяна Плаксина после серии пластических операций превращается в настоящую красотку.

Заметно преобразилась: дочь Любови Успенской запечатлелась без макияжа в домашней обстановке
Татьяна Плаксина. Фото: instagram.com/pacha_tati/

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской 31-летняя Татьяна Плаксина в сторис Instagram поделилась кадром в домашней обстановке без макияжа. Девушка после серии операций, надо признать, превращается в настоящую красавицу. На фотографии она улыбается и выглядит счастливой.

Татьяна Плаксина
Татьяна Плаксина. Фото: instagram.com/pacha_tati/

Отметим, что Татьяне Плаксиной подправили в одной из элитных клиник нос. Теперь у нее острые скулы и четкий подбородок.

Напомним, что несколько лет назад, катаясь на велосипеде в Коста-Рике, Татьяна Плаксина упала с велосипеда и получила тяжелые травмы лица. Мать Любовь Успенская на протяжении нескольких лет отправляла дочь в различные клиники, где девушка перенесла сразу несколько пластических операций.

Заметим, что сегодня Плаксина и Успенская в прекрасных отношениях. Но так было не всегда. Полтора года назад единственная наследница исполнительницы появилась на одном из шоу и заявила, что мать ее регулярно истязает. С наследницей Успенская не общалась после того скандала около года. Татьяна Плаксина все это время жила в США.

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АмерикаКоста-РикаЛюбовь УспенскаяСШАТатьяна Плаксина