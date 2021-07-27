«Капли блестят в ложбинке»: Волочкова в мокром бикини засветила пышный бюст в бассейне

Анастасия Волочкова — известная балерина. Она уже давно не выступает в Большом театре, но часто дает мастер-классы и создает свои постановки. Артистка славится своей любовью к роскоши. Она не раз оказывалась в центре скандалов. Также танцовщица не только хвастается тем, как проходят ее дни в особняке на Рублевке и какой размах ее шпагата. Она любит путешествовать и не жалеет денег на дорогостоящие курорты.

Если раньше Анастасия загорала на Мальдивах, то теперь решила провести время в Греции на вилле друзей. Вот уже несколько дней она делится кадрами, на которых позирует в купальниках. Наряжается балерина только по вечерам, когда собирается на ужин. 27 июля Волочкова поделилась пикантными кадрами. Она блеснула фигурой в алом мини-бикини. Микротрусики позволили ей показать загорелые ноги.

А вот после плавания в бассейне артистка запечатлелась в намокшем купальнике. Она блеснула пышным бюстом, грациозно позируя в лучах солнца. Анастасия похвасталась, что правильно питается даже в отпуске.

Постройневшую балерину поклонники одарили комплиментами. Однако некоторые указали на изъяны ее фигуры. «Боже, какие не женственные формы», «Шикарные ноги, Анастасия, нереально красиво выглядите», «Капли блестят в ложбинке», «А где бедра?», «Трусишки очень маловаты, как у школьницы бедра», «Грудь нараспашку», «Вы тоненькая, как школьница», — прокомментировали пост подписчики.

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