Загородная романтика: невестка Орбакайте в белом мини-бикини понежилась в воде с внуком Пугачевой

Алена Краснова провела вечер с Никитой Пресняковым в комплексе для отдыха. Они отметили годовщину отношений.

Никита Пресняков в этом году отметил юбилей. Он устроил вечеринку в стиле аниме в честь 30-летия, собрав друзей на бывшей даче своей бабушки Аллы Пугачевой. Потом музыкант съездил в гости к папе, Владимиру Преснякову, который счастлив с новой женой Натальей Подольской. А вот с мамой Кристиной Орбакайте он увиделся уже на ее день рождения и даже спел для гостей. Никиту всегда сопровождает жена Алена Краснова на семейных мероприятиях.

А 27 июля пара отметила свою годовщину со дня свадьбы. С утра возлюбленная Преснякова-младшего стала делится кадрами с бракосочетания. А вот вечером она нарядилась в мини-платье в полоску и отправилась праздновать дату с мужем. Они приехали в загородный комплекс для отдыха. Перед ужином пара решила понежится в чане с водой и хвоей. Алена облачилась в белоснежное мини-бикини. Она блеснула наливным бюстом.

Пара насладилась уединенной обстановкой. Позже они отведали вареных раков и смогли расслабиться. По всей видимости, Никита вместе с женой наслаждался романтической обстановкой до утра.

Поклонники восхитились супругами. Многие посчитали, что у Преснякова-младшего идеальная возлюбленная с модельной внешностью. «Как же повезло вашей жене! Супер романтично!», «Шикарная пара! Энергия/огонь», «Смотрю и глаз радуется. Ну как же все это смотрится красиво!», «Никита в экстазе», «Шикарно, волшебно, идеально», «Никита такой нежный», «Вы такие идеальные», «Горячие кадры», — прокомментировали пост подписчики.

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