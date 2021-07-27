«А вот и Ваня на руках у Вовы»: Подольская в черном платье миди запечатлелась с мужем и детьми

Певица поделилась семейным фото из Греции. Она также призналась, почему младший сын так редко оказывается на руках у папы.

Наталья Подольская может похвастаться не только успешной карьерой, но и счастьем в личной жизни. Уже больше десяти лет она состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Пара старается во всем поддерживать друг друга. Порой даже на сцене они выступают вместе. Однако в прошлом году их жизни изменилась, так как певица снова стал мамой. Теперь они заботятся не только о сыне Артемие, но и малыше Иване.

Этим летом супруги устроили себе уже второй отпуск. Сначала они провели время в Турции, а теперь наслаждаются отпуском в Греции. Подольская взяла с собой множество нарядов. Так как она вернулась в форму после родов, то старается чаще наряжаться. Вечером певица устраивает променад и ужинает с родными в ресторане. Накануне она оделась в одной гамме с мужем для прогулки.

Наталья предстала на новом фото в черном платье миди свободного кроя. Наряд дополнили золотистые сланцы. Пресняков был в футболке и шортах черного цвета. Он держал на руках младшего наследника, а вот Артемия обнимала мама.

«А вот и Ваня на руках у Вовы по вашим просьбам. Но обратите внимание, куда он смотрит. Успели сделать фото и Ваня быстренько ушел домой (так я называю свои ручки)», — пояснила звезда.

Поклонники восхитились стильной и дружной семьей. Многие одарили пару комплиментами. «Отличное фото. Скоро Ваня станет тяжеленьким и уж точно переберется на папины ручки», «Как вы, Наталья, похожи на маму Владимира!», «Мамин сынок!», «Судя по улыбке мамы, она тоже не готова отдавать своего сладкого сынулю папе», «Старшенький так на бабушку Лену похож», — прокомментировали пост подписчики.

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