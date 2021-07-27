«Юбку забыла?»: Бузова в алом жакете и на шпильках засветила рельефные бедра на трапе

Ольга Бузова раньше редко позволяла себе отдыхать. Она вела несколько передач, занималась бизнесом и гастролировала. Однако в этом году девушка решила изменить свою жизнь. Она рассталась с Давой и покинула пост ведущей «Дома-2». При этом телеведущая теперь активно снимается в новых проектах. Не так давно она вернулась из Африки, где месяц провела на тайных съемках нового шоу.

В Москве Ольга пробыла пару дней. Она увиделась со своим отцом и записала новую песню. А 27 июля с самого утра телеведущая стала собираться в отпуск. Она решила провести время в новом месте. Девушка облачилась в алый костюм с мини-юбкой и жакетом оверсайз. Образ дополнили мюли и сумка Louis Vuitton. Бузова запечатлелась на трапе частного самолета. Она засветила изящные бедра и рельефные ноги.

«Мало кто знает, но у меня очень давно была мечта кое-где побывать… лет 10 точно… Я вообще люблю путешествовать, и у меня уже есть 10 мест, куда я планирую поехать! Но! Одно место прямо было мечтой, мечтой», — поделилась звезда.

Поклонники стали обсуждать образ Ольги. Одни посчитали, что с кудряшками она стала копией Ирины Аллегровой, Другие посчитали ее юбку слишком короткой. «Кудри, зачем? Прям шальная императрица», «Оль, ну все видно», «Наряды все короче», «Юбку забыла?», «Оль, что за срам? Все видно», «Прибавила себе лет 10 прической», «Опять все видно, могла бы и голой выйти», — прокомментировали пост подписчики.

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