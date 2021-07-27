«А лиф не маловат?»: Подольская в стильном мини-бикини блеснула округлым бюстом на пляже

Наталья Подольская многим знакома по «Фабрике звезд». Она давно стала известной певицей и женой Владимира Преснякова. Девушка успешно сочетает карьеру и материнство. У нее подрастает сын Артемий, а также малыш Иван, которого она родила в прошлом году. Артистка уже успела вернуться в форму после родов. Не так давно звездная семья приехала на отдых в Грецию. Там жена Преснякова не только наряжается в платья, но и демонстрирует фигуру в бикини.

Ранее Наталья уже делилась кадрами, на которых позировала в купальнике. Некоторые поклонники решили, что ее живот не такой идеальный, как казалось раньше. А позже певицу обожгла медуза, поэтому на ее ноге появилось пятно. Но это не только не испортило артистке настроение, она также продолжила облачаться в летние короткие платья. А 27 июля Подольская поделилась новым пляжным снимком.

Певица решила покрасоваться с сыновьями на фоне моря. Она позировала в стильном розовом мини-бикини. Жена Преснякова похвасталась пышным бюстом и стройными ногами.

На этот раз поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. «На этот раз без фотошопа?», «Какая красивая мамочка», «А лиф не маловат?», «Следы от загара видны», «Какая стройная», «Наташа, вы прям цветете», «Такой классный купальник», — прокомментировали кадр подписчики.

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