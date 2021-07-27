Анна Бузова на фото с сестренкой показала, как выглядела в детстве с короткой стрижкой

Родная сестра певицы и телеведущей Ольга Бузовой Анна в сторис Instagram разместила красивый кадр из прошлого. На снимке можно увидеть ее родителей и тогда еще никому неизвестную сестренку. Они с Ольгой совсем маленькие. При этом у Анны Бузовой на фотографии короткие волосы.

Один из поклонников Анны Бузовой спросил ее: «У вас шикарные волосы. А была ли когда-нибудь короткая стрижка?»

«Когда-то была», — заявила Анна Бузова, поставив несколько смеющихся смайликов и опубликовав кадр.

Напомним, что Анна Бузова очень дружна со своей сестрой. Правда, был в их жизни и не самый простой момент. Примерно полгода они не общались. Причем, по слухам, причиной конфликта как раз стал тот факт, что родственница певицы без спроса опубликовала кадр, на котором была Ольга Бузова. Исполнительница тогда обиделась на родственницу и лишь спустя какое-то время простила сестру.

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