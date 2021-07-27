«Не спеша встретить новый день»: обнаженная Каменских в бассейне рассказала о своей «магии утра»

Певица Настя Каменских в Instagram порадовала своих поклонников очередной откровенной фотографией. На снимке яркая исполнительница запечатлена, судя по всему, полностью обнаженной в бассейне. При этом она чуть замазала с помощью ретуши воду, чтобы пользователи не смогли разглядеть ее симпатичную попку. На кадре звезда улыбается и наслаждается отдыхом в красивом месте.

«Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день».

Настя Каменских

«Настя, поменяйте фильтр в бассейне. Вода мутная», «Дай Бог каждому такую великолепную фигурку», «Настя, конечно, выглядит потрясающе», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Настя Каменских уже несколько лет счастлива в браке с музыкантом Потапом. У пары пока нет общих детей. При этом Настя Каменских уже не раз говорила, что хочет подарить ребенка рэперу, которого безумно любит.

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