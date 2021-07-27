«Дедушкин взгляд у дочурки»: Еремеев поплавал в море с предполагаемой внучкой Мишулина

Телеведущий Тимур Еремеев в Instagram поделился редким кадром со своей наследницей – дочкой Никой. Вместе они отдыхают на море. Рядом с дочкой Тимур Еремеев буквально светится от счастья.

«Море, пока. Москва – встречай», — подписал кадр Тимур Еремеев.

«Тимур словно человек-амфибия. Все время в воде», «Ваша дочка – копия папа», «Дедушкин взгляд у дочурки», — заметили в комментариях пользователи, намекая, что Тимур Еремеев, возможно, приходится внебрачным сыном актера Спартака Мишулина.

Правда, дочь актера Карина Мишулина с этим не согласна. Ранее она отмечала, что Тимур Еремеев нагло вторгся в жизнь их семьи. Скандал по поводу родства Еремеева и Мишулина гремел на протяжении нескольких лет. Молодому человеку удалось доказать родство с актером после проведенного теста ДНК. Практически на сто процентов он сын покойного актера.

Напомним, что женой Тимура Еремеева является девушка по имени Ольга. Вместе с супругой и дочкой телеведущий обожает путешествовать.

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