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Заметно подрос: Анна Кошмал из «Сватов» показала своего трехлетнего сына Мишу

Актриса из-за сильной занятости не так часто видится с наследником.

Заметно подрос: Анна Кошмал из «Сватов» показала своего трехлетнего сына Мишу
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. При этом на одном из кадров она показала своего трехлетнего сына Мишу. Надо сказать, что мальчик заметно подрос за последнее время. Актриса крайне редко показывает широкой публике своего любимого наследника.

Анна Кошмал с сыном
Анна Кошмал с сыном. Фото: instagram.com/smorkovkina/

«Добрый день! Кроксы правда удобные. Если долго носить, ноги не болят?» — спросил пользователь Анну Кошмал.

«Кроксы – это любимая обувь. У меня огромнейшая коллекция. От классических шлепок до босоножек. Они не убиваемые и мегаудобные, так как ортопедические».

Анна Кошмал

Напомним, что зимой 2017 года Анна Кошмал вышла замуж. Сына Мишу она родила в июне 2018 года.

Добавим, что недавно в Грузии завершились съемки седьмой части сериала «Сваты». На экраны картина должна выйти уже осенью нынешнего года. Эта часть станет последней. Больше «Сватов», как ранее говорил режиссер сериала Андрей Яковлев, снимать не будут.

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Анна КошмалАнна Кошмал последние новостиГрузияНовости googleСериал "Сваты"