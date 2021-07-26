В прозрачном платье на сцене: Орбакайте показала, как выглядела больше восьми лет назад

Кристина Орбакайте является не просто певицей, а дочкой Аллы Пугачевой. В этом году она с размахом отметила свой юбилей. Многие поклонники с трудом поверили, что наследнице Примадонны уже 50 лет. Пр этом она выпустила новую песню и продолжила зажигательно выступать на сцене. Если Алла Пугачева не перестает выглядеть стильно в 72 года и часто подчеркивает стройные ноги, то дочка от нее не отстает.

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Этим летом Орбакайте заняла, так как находится на съемках новой части картины «Любовь-морковь» с Гошей Куценко. Лишь иногда она гуляет с дочкой Клавдией по Москве. А вечером 26 июля она решила поделиться архивным фото. Артистка показала, как выглядела больше восьми лет назад, когда ей был 41 год. В кадре Кристина позирует в прозрачном платье на сцене. Шифоновый наряд с боди и колготками подчеркнул ее стройные ноги.

Певица показала изящные бедра и тонкие щиколотки. При этом ее волосы были собраны в два хвостика, а вечерний макияж выделил глаза.

Поклонники посчитали, что артистка нисколько не изменилась. Многие восхитились фигурой знаменитости. «Шикарные ноги!», «Совершенно нет лишних килограммов! К тому же еще и красавица!», «Какие у вас ножки красивые! В отличной форме», «Такие тонкие щиколотки, аки балерина», «Ну просто зависть, и бедра аккуратные и талия осиная», «Вы всегда прекрасны», «Сейчас у вас фигура не хуже», — стали обсуждать кадр пользователи Сети.

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