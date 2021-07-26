Юлия Меньшова в песочных брюках-бананах и белой куртке отметилась в Нижегородской области

Юлия Меньшова недавно пережила горе. Ушел из жизни ее отец Владимир Меньшов. 81-летний актер находился в больнице. Врачи лечили его от осложнений после коронавируса, но не смогли спасти артиста. Его жена Вера Алентова тоже находилась на лечении, но ее выписали накануне похорон супруга. Дочка Меньшова тяжело переживала уход отца и просила ее не тревожить. Однако она нашла силы, чтобы снова находить радость и смеяться.

На днях Юлия отправилась в поездку. Она любит посещать разные уголки нашей страны. На этот раз телеведущая доехала на машине до Нижегородской области. Она посетила город Городец, где есть множество красочных домов и изб. Дочка Алентовой облачилась в песочные брюки-бананы и белую куртку. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки. На плече Меньшовой была светлая сумка с ремнем.

Обычно она любит в красках рассказывать о поездках и делиться эмоциями, но на этот раз Юлия отказалась от комментариев. Однако поклонники отметили, что она прекрасно выглядит.

«Так красочно и колоритно! Очень нравится деревянное зодчество», «Вы такая стильная», «Вы прекрасны!», «Чудесные! И вы и домики!», «Божечки! Какая же красота», «Вам очень идет синий цвет! Красота!», «Очень стильно и фон замечательный, респект», «Как вам идут светлые наряды», «Юлия, у вас мамина граций», «Наряд такой, вроде объемный, но все ладненько», — прокомментировали пост подписчики.

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