«Машуль, ну ты даешь!»: дочка Кудрявцевой показала родителям наряд с небесно-голубыми лосинами

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что на ее глазах выросло много знаменитостей. Сама телеведущая недавно отметила 50-летие, но поклонники с трудом в это поверили. Блондинка выглядит гораздо моложе многих сверстниц. Она счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым и воспитывает дочку Марию, которой скоро исполнится три года.

Этим летом Кудрявцева успела отдохнуть с семьей в Сочи. Она свозила наследницу в балетный лагерь, где кроха впервые выступила на сцене. Остаток отпуска телеведущая предпочла провести в Москве, в своем загородном доме. Она купила дочке надувной бассейн. Однако порой Мария находит, как развеселить родителей. 26 июля Лера запечатлела, как девочка хвастается своим летним нарядом.

Она облачилась в футболку с рюшами лимонного цвета и небесно-голубые лосины. Наряд дополнили большие кроссовки, которые принадлежат Макарову. Мария решила похвастаться перед родителями тем, что ходит в обуви для взрослых.

«Пап, смотри! Папа, пап! Смотри! Ну пап!» — требовала она. «Папины надела? Машуль, ну ты даешь! Удобно?» — спросил муж Кудрявцевой. «Да, удобно», — заверила его наследница.

Обычно девочки пытаются носить мамины туфли, поэтому поклонники решили, что Марии больше нравится папин стиль. Многие восхитились маленькой модницей. «Ну какая милая», «Эта хитрая улыбка», «Нашла, как добавить изюминку», «Маша — чудо-ребенок», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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