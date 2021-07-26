«Какова русалка»: 43-летняя Оксана Федорова в черном купальнике обнажила «ложбинку греха»

Оксана Федорова не скрывает, что благодаря конкурсам красоты стала известной. В свое время она завоевала титулы «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная». А в этом году ей исполнится 44 года, но она по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Ко всему прочему, Оксана часто подбирает себе женственные наряды, подчеркивая достоинства фигуры. Этим летом она носит как платья, так и льняные костюмы.

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Недавно Федорова приехала с мужем и детьми в Сочи. Она уже второй год подряд привозит дочку в балетный лагерь. Также телеведущая успевает работать. Но 26 июля она решила понежиться на пляже. Победительница конкурсов красоты редко оголяется, но на этот раз она похвасталась снимком, на котором предстала в купальнике. Оксана блеснула бюстом и засветила «ложбинку греха».

«Русалка», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие были сражены ее фигурой. «Нежнятина! Красавица!», «Естественная красота», «Какова русалка», «Морская царевна», «Просто дива!», «Богиня», «Оксана, какая у вас фигурка», «Вы нас решили сразить? Удалось», «Прелестная, как можно так молодо выглядеть?», «Ну, девушка, вам не дашь больше 20 лет», — прокомментировали пост подписчики.

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