Переключился с Гузеевой: Харламов высмеял в одном фото Моргенштерна и Васильева

Шоумен и резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов в Instagram разместил забавный кадр, который он сделал с помощью специальной программы. На снимке запечатлен человек, который с виду похож на историка моды Александра Васильева. При этом выглядит он намного моложе своих лет и его лицо украшают татуировки, как у рэпера Моргенштерна. Рядом с забавным персонажем его собачка.
«Старый Моргенштерн или молодой Александр Васильев. Решать вам!»
«И Ленин такой молодой», «Модный приговор», «Васильев же сам говорил, что Моргенштерн его сын, когда тот приходил к нему на «Модный приговор», — стали посмеиваться в комментариях пользователи.
Напомним, что Гарик Харламов обожает на своей страничке подшучивать над звездами. Особенно часто от него достается ведущей программы «Давай поженимся!», актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой. Он регулярно выкладывает забавные ролики, в которых она становится главной героиней. Гарик Харламов откровенно троллит звезду, которая, правда, не обращает на него внимания.