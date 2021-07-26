Переключился с Гузеевой: Харламов высмеял в одном фото Моргенштерна и Васильева

Юморист в очередной раз подшутил над звездными персонами в Сети.

Шоумен и резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов в Instagram разместил забавный кадр, который он сделал с помощью специальной программы. На снимке запечатлен человек, который с виду похож на историка моды Александра Васильева. При этом выглядит он намного моложе своих лет и его лицо украшают татуировки, как у рэпера Моргенштерна. Рядом с забавным персонажем его собачка.

«Старый Моргенштерн или молодой Александр Васильев. Решать вам!» Гарик Харламов

«И Ленин такой молодой», «Модный приговор», «Васильев же сам говорил, что Моргенштерн его сын, когда тот приходил к нему на «Модный приговор», — стали посмеиваться в комментариях пользователи.

Напомним, что Гарик Харламов обожает на своей страничке подшучивать над звездами. Особенно часто от него достается ведущей программы «Давай поженимся!», актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой. Он регулярно выкладывает забавные ролики, в которых она становится главной героиней. Гарик Харламов откровенно троллит звезду, которая, правда, не обращает на него внимания.

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