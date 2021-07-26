«Целый город с улицами и переулками»: Мария Шукшина рассказала о «подземном Арбате»

Во время одной из съемок актриса узнала, что под центром Москвы есть огромное пространство с высокими потолками.

Актрису Марию Шукшину спросили о ее любимых и нелюбимых местах в Москве. 54-летняя артистка отметила, что во время съемок ее часто «закидывает» в разные интересные места. Одно из них оказалось подземным городом под Арбатом, в который звезда попала во время производства сериала «Станица» для Первого канала.

«Огромная подземная территория, занимающая весь Арбат. Там потрясающая кирпичная кладка, я видела такую кладку в храмах, в старинных монастырях, — описывает место Шукшина. — Там было темно, и мы ходили с фонариками, с телефонами, но я боялась отходить от места съемок, мало ли что — можно случайно забрести, там много туннелей, целый подземный город. Что это и для чего, как это используется — не знаю…»

По словам актрисы, во время съемок она много фотографировала на телефон эту загадочную локацию, а потом гаджет сломался, и все снимки пропали. Мария Васильевна говорит: чтобы попасть туда, нужно получить специальное разрешение, но в этом подземелье иногда снимается кино.

«Причем это не катакомбы с низкими потолками, по которым нужно идти пригнувшись, а пятиметровые потолки — огромное пространство, целый город с улицами и переулками, коридорами», — цитирует Шукшину журнал «Москвич».

Желающим взглянуть на это место актриса порекомендовала посмотреть сериал «Станица» 2013 года, посвященный страшным событиям в Кущевской. Эпизод, где ее героиню бросают в темницу, снимался как раз в подземелье под Арбатом. Тем временем в Сети можно найти множество свидетельств о том, что подобные сооружения в центре Москвы действительно существуют.

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