«Никто не должен тебе, но и ты никому не должна»: Виторган поздравил дочь от Верберг с 25-летием

Актер Максим Виторган в Instagram поделился редкой фотографией со своей дочерью от первого брака Полиной. Наследнице исполнилось 25 лет.

«Моя взрослая дочь! Будь счастлива! На остальное не трать время. Никто не должен тебе, но и ты никому не должна. Если вдруг, чем могу — я рядом». Максим Виторган

«Чудесный чистый цветочек. Сколько открытости и тепла. Славный ребенок. Всегда будь юной», — отметила в комментариях актриса Любовь Толкалина. «С днем рождения, вашу наследницу. Очень красивая девушка», «Ваша дочка просто красавица», — заметили другие пользователи.

Напомним, что дочь у Максима Виторгана родилась в 1996 году от первого брака с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг. Через четыре года первая супруга подарила музыканту еще и сына Даниила. Однако этот брак долго не просуществовал.

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Второй женой Виторгана была маркетолог по имени Наталья. Третьей — светская львица Ксения Собчак. В этом союзе на свет появился его младший сын Платон. В браке с телеведущей они были шесть лет. Сейчас актер встречается с актрисой Нино Нинидзе.

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