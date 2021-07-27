«Что она вытворяет…»: пять причин, почему Полина Гагарина могла резко измениться

Поклонники артистки в ужасе и гадают, что происходит с их любимицей.

Полина Гагарина — одна из самых закрытых российских артисток. Она не устраивает скандалы, не садится на шпагат в людных местах и не уводит мужей. Полина, наоборот, работает много и стоит дорого — ее гонорары составляют миллионы рублей, таким не может похвастаться даже Филипп Киркоров.

Но быть идеальным трудно. Иногда даже эта хрупкая блондинка с мощнейшим голосом и таким же стержнем внутри выдыхает и позволяет себе подурачиться. Причем происходит это так, что даже гопники из подворотни могут позавидовать. Что уж говорить про остальную аудиторию именитой артистки — они просто приходят в ужас и признаются в комментариях, что в шоке от выходок кумира.

Она выпила?

25 июля вокалистка поделилась на своей странице в Instagram новым роликом, где предстала во всей красе.

Певица проводит время в компании близких знакомых, потому, очевидно, не сильно заботится что подумают окружающие. Артистка в шортах с завышенной талией и красном топе исполняет странную композицию. Под стать песне и поза знаменитости.

Гагарина широко расставила ноги и закинула их на колени к одному из мужчин. В руках у звезды телефон, куда она периодически смотрит, устраивая концерт для своих.

Артистка напевает странную композицию, издает непонятные звуки, имитирует игру на гитаре и высовывает язык. При этом 34-летняя звезда зачем-то расстегнула шорты.

«В последнее время удивляет ее поведение!», «Это точно Полина Гагарина?», «Шок, что она вытворяет?!», — возмущаются поклонники.

Другие пытаются указать певице на неприличное поведение.

«Никакой культуры поведения, не стыдно самой потом смотреть на это?», «Много вопросов к данному видео, жесть», «Растопырится так некрасиво. Вроде вы уже взрослая женщина», — стыдят артистку подписчики.

Третьи ищут причины, которые спровоцировали перемены в сдержанной и малоэмоциональной исполнительнице. Мысли возникают всякие: виноват развод, вечная диета, а может проблемы со здоровьем?

«Боже, это анорексия!», «Лицо изменилось так!», «Что-то со здоровьем у нее, с каждым разом худеет и худеет», «Это видео точно не стоило выкладывать. Все страшно. И вид, и песня», «Она под кайфом что ли? Взгляд неадекватный», — делится публика.

Развод и девичья фамилия

Однозначного ответа на этот вопрос нет, только предположения. Может сказался развод? Артистка дважды была замужем и оба раза лодка семейного счастья разбилась вдребезги. Недавно она развелась с модным фотографом Дмитрием Исхаковым.

Пара рассталась тихо, на публику страсти не выплескивала, но, видимо, внутри семьи все прошло не очень гладко. Исполнительница уволила мужа с должности директора из своей фирмы, отсудила большую часть имущества, ведь основной доход был ее, и минимизировала с ним контакты. В ответ на это Исхаков стал устраивать подлянки экс-жене. Когда Гагарина собиралась с дочкой Мией на отдых за границу, он запретил вывозить ребенка из страны, тем самым навредив не столько матери, сколько дочери, так как лишил ребенка отдыха.

Злые языки поговаривают, что именно огромные заработки Гагариной стали причиной развода. Хоть на людях союз Гагариной и Исхакова казался прочным и гармоничным, видимо внутри семьи атмосфера была токсичной.

Новая любовь

Тревоги добавляет и личная жизнь Полины Гагариной. После развода 33-летней певицы с Исхаковым появились слухи, что у нее начался роман с 47-летнем музыкальным продюсером Владимиром Чиняевым. Отношения влюбленные тщательно скрывают и причины на то имеются: Чиняев женат, у него подрастает маленький ребенок.

Как развиваются эти отношения — неясно, скрытность Гагариной дает свои плоды. Но пара успела провести совместный отдых на Мальдивах, причем вместе с влюбленными к океану отправились дети исполнительницы.

Возможно, именно из-за мужчины Исхаков запретил дочке Мие выезжать за границу.

«Кукушка…»

Весь 2020 год нервы Гагариной трепал не только муж, но и судебные дрязги с Ольгой Кормухиной. Рок-певица обратилась в суд к блондинке из-за песни «Кукушка».

Кормухина требует защиты авторских прав в связи с использованием Гагариной переработанной песни «Кукушка». Аранжировку к композиции сделала именно рок-певица и теперь она пыталась доказать, что знаменитая блондинка скопировала ее версию хита Цоя.

Пока судебная история так и не закончилась.

Проблемы со здоровьем

Сегодня Полина Гагарина при росте в 170 сантиметров весит чуть менее 50 кг, а было время, когда цифра на весах доходила до 80 кг. Согласитесь, разница внушительная! Чтобы похудеть, артистке пришлось приложить титанические усилия.

«Когда я забеременела в 19 лет, сверху на младенческий жирок добавились гормоны. И меня разнесло до 80 килограммов»,- признавалась в своей проблеме Гагарина много лет назад.

Преображение началась после участия певицы в «Фабрике звезд» в 2003 году. Тогда восходящая звезда не считала, что с ней что-то не так. Пела, воспитывала сына, старалась не реагировать на колкие замечания в прессе, где ей указывали на аппетитные формы.

Но в какой-то момент решила круто изменить свою внешность и села на жесточайшую диету. Путь в 30 кг занял почти 20 лет, теперь мы знаем Гагарину такой: с точеными формами и идеальным прессом.

Но те кто худели знают, сколько моральных сил уходит на регулярный контроль питания. Поклонники порой тревожатся за здоровье артистки и предполагают, что постоянны мысли о лишних граммах приведут ее к анорексии или сведут с ума.

«Голос обожаю ваш, но покормить вас больше хочется чем слушать», — признаются некоторые почитатели артистки.

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