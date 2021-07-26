«Выходной с семьей»: Сергей Пенкин запечатлелся со своей маленькой внучатой племянницей

Музыкант, у которого нет своих детей, проводит много времени с Лизой и ее родными.

Певец Сергей Пенкин в Instagram разместил кадр, на котором он находится в обществе своей маленькой внучатой племянницы Лизы. Девочка и звездный исполнитель на кадре улыбаются. Также на фотографиях можно увидеть маму музыканта и родителей маленькой девочки.

«Выходной с семьей», — заявил в подписи под снимками Сергей Пенкин.

«Как же приятно смотреть на вашу дружную семью. Побольше теплых моментов вместе. «Смотрели ваше выступление в «Трех аккордах». Просто браво», «Золотой человек с золотой семьей», «Сережка, родная душа. Не перестаю тобой восхищаться. Сколько же от тебя исходит тепла и любви», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что ранее в соцсетях Сергей Пенкин уже рассказывал об этой маленькой девочке. Лиза – его внучатая племянница. Она дочка его племянника Павла. Матери Сергея Пенкина Антонине Николаевне девочка приходится правнучкой. Музыкант, у которого нет своих детей, без ума от ребенка. Он заботится о ней как о своей дочери.

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