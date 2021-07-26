Неземная красота: Анна Кошмал в бикини с принтом красиво оперлась на бортик бассейна

Украинская актриса Анна Кошмал в Instagram разместила красивый кадр. На снимке она запечатлена в бассейне в красивом бикини с принтом. Звезда сериала «Сваты» элегантно оперлась на бортик бассейна. Она наслаждается солнцем и буквально светится от счастья.

«Неземная красота», «Какая ты невероятная. Хочу украсть твою талию», «Очень харизматичная и красивая девушка. Особенно вы мне запомнились по сериалу «Сваты». Удачи вам в ваших делах», «Вы вполне могли бы стать профессиональной моделью. Не перестаю вами восхищаться», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Кошмал блистательно сыграла роль Жени Ковалевой в сериале «Сваты». У украинской актрисы с каждым годом прибавляется армия поклонников.

Заметим, что седьмая и последняя часть «Сватов» должна выйти на экраны уже осенью нынешнего года. Все работы над картиной были не так давно завершены в столице Грузии — Тбилиси.

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