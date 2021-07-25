«Богиня спустилась»: Лена Летучая поразила «горячим» телом в свои 42 года

В одной из последних публикаций личного микроблога экс-ведущей программы «Ревизорро» — Лены Летучей — появилась фотография знаменитости в алом мини-бикини. Примечательно, что купальник был настолько крошечным, что не мог скрыть все прелести Летучей.

Напомним, что красный пляжный костюм ранее демонстрировали певица Инна Маликова и актриса Алика Смехова. Такой яркий оттенок наряда для плавания становится популярным у российских знаменитостей. Поэтому и Лена Летучая решила подчеркнуть загар эффектным бикини цвета сочной мякоти арбуза.

«Вглядываюсь вдаль!» — отметила Летучая.

Елена позировала на фоне роскошной природы Хорватии. Телеведущая похвасталась длинными стройными ножками в мини-бикини. Лиф наряда не смог вместить в себя пышный бюст Летучей. Грудь блондинки буквально вываливалась из бюстгальтера. А трусики с завязками-бантиками красиво сели на сочных бедрах знаменитости.

«Очень красивая», «Ах, эти ноги!», «Елена, красный купальник на тебе хорошо смотрится», «Сексуально выглядишь, а тело прекрасное, одним словом — секси», «Богиня спустилась с Асгарда», «Вы потрясающая», «Такая секси», «Бесконечные ножки, вау!», «Красивая женщина», — восхитились красотой Елены ее поклонники.

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