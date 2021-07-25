«Не сразу узнала»: Бузова с большим количеством фотошопа засветила плоскую грудь за ужином

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Ольги Бузовой появилась фотография артистки в откровенном наряде. Примечательно, что поклонники знаменитости больше не верят внешности Ольги.

По словам фанатов Бузовой, девушка использует фотошоп и фильтры для снимков в огромном количестве. От этого актриса МХАТа стала напоминать певицу Назиму, да и вообще кого угодно, но только не себя настоящую.

«Врываюсь в московскую жизнь с обсуждения рабочих моментов и вкусного ужина с Арамом», — подписала фото со своим директором Ольга.

Бузова выбрала для вечера платье с очень глубоким декольте. Разрез на изделии не скрыл маленький бюст Ольги.

«По-моему, перебор фотошопа», «Фотошоп рулит. Бузову скоро узнавать совсем не будет народ», «Перефотошопили», «Это Ольга Бузова? Почему лицо другое?», «Так отфотошоплено, что я не поняла сначала, кто это», «Бузова, зачем так фотошопить себя?», «Оля, заканчивай с фотошопом, потом подписчики в жизни мимо пройдут, не узнают», «Будто Лопырева», «На этой фотке такое сходство с Назимой», — написали разозлившиеся фолловеры Бузовой.

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