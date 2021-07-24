Алеся Кафельникова после родов похвасталась внушительной грудью в блестящем топе

В одной из последних публикаций личного микроблога бывшей девушки рэпера Phraoh — Алеси Кафельниковой — появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала эффектную фигуру.

Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова облачилась в трендовый короткий жакет из белого атласа. Она дополнила его короткой юбочкой в тон пиджаку. Под секси-костюмчик Алеся надела кроп-топ из серебристых страз. Именно он подчеркнул преобразившуюся внешность модели. После родов первого ребенка Кафельникова приобрела пышные формы. Сочный бюст Алеси свел с ума поклонников жены предпринимателя Георгия Петришина.

«Каф, какая ты красивая, это вне закона», «Ты нереальная», «И не сказать, что недавно родила», «Потрясающая королева», «Роскошная», «Хороша красотка», «Алеся, изумительно выглядишь, такие нежные оттенки, так к лицу», «Что за богиня?», «Мамуля на выгуле», «Вау, какой образ», «Какая ты шикарная», «Бриллиантовая мамочка», — написали поклонники модели в комментариях под видео.

Напомним, Алеся вышла замуж в мае этого года. 22-летняя модель признается, что счастлива в браке с бывшим возлюбленным актрисы Светланы Ходченковой. Пара воспитывает своего первого ребенка. Пол малыша родители держат в секрете.

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