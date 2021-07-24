Леди в розовом: Бородина в юбке-футляре в клетку и топе на молнии поужинала в ресторане

Ксения Бородина не скрывает, что любит проводить время с семьей. Однако в этом году она решила изменить свою жизнь. Летом телеведущая объявила, что разводится с мужем Курбаном Омаровым. Причину такого решения она не озвучила. При этом она предпочла не грустить. Более того, теперь девушка чаще видится с подругами и посещает вечеринки. По словам Ксении, раньше она себя в этом ограничивала, то теперь намерена часто выходить в свет.

Недавно звезда телестройки приехала в Турцию. Она вернулась на курорт в Бодрум, где ее ждали дочки Маруся и Теона. Теперь днем девушка наслаждается жаркой погодой у бассейна, а вечером отправляется на побережье, чтобы развеяться. Накануне она облачилась в белое платье и отправилась на вечеринку. А вот 24 июля Бородина нарядилась, чтобы поужинать в ресторане без детей.

На этот раз она покрасовалась в трикотажном костюме в клетку. Розово-белый наряд с юбкой-футляром и топом на молнии подчеркнул ее загорелую и стройную фигуру. Ксения сделала элегантную укладку. Теона с трудом отпустила маму. Девочка заметили, что телеведущая стала чаще проводить время без нее.

Поужинала телеведущая на побережье с подругами. Поклонники снова восхитились не только ее нарядом с модным принтом, но тем, как свежо и молодо она выглядит. «Откуда у вас столько нарядов?», «С каждым днем все краше», «Вы прям расцвели», «Ну хорошенькая до ужаса», «Роскошный комплект», — прокомментировали пост подписчики.

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