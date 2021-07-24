Мария Вебер сверкнула «ложбинкой греха» в секси-топе с огромным узлом на груди

На личной странице в Instagram одной из фавориток Тимати на проекте «Холостяк» — Марии Вебер — появилось фото знаменитости в сексапильном наряде.

Вебер отдыхает в Монако. На вечернем променаде красавица сделала несколько кадров в дерзком образе. Мария облачилась в топ лавандового цвета с массивным узлом прямо на выдающейся груди. Отметим, еще на «Холостяке» Вебер обзавелась поклонниками, которые буквально сходили с ума от пышных форм модели. А недавняя фотография Марии в сексуальном наряде это только подтвердила.

К откровенному топу Вебер добавила брюки из светло-серого денима. Такой образ позволил Марии похвастаться внушительным бюстом и сочными бедрами. Фанаты знаменитости не смогли устоять. Они завалили Вебер комплиментами.

«Ну, огненная», «Красотка, безусловно!», «Ох, Вебер, что ты с мужиками делаешь?», «Девушка эпохи Возрождения», «Невероятно красивая», «Очень красивая девушка, вдохновляете», «Невероятная бомба», «Очень красивая, фигура просто шик», «Пушка», — написали восторженные поклонники горячей брюнетки в комментариях под фото.

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