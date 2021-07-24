Андрей Малахов поделился счастливым моментом с отдыха вместе с женой

В одной из последних публикаций личного микроблога экс-ведущий программы «Пусть говорят» — Андрей Малахов — разместил свежее фото из отпуска. Примечательно, что кадр вызвал умиление поклонников знаменитости.

Напомним, Греция стала излюбленным курортом российских звезд в этом году. Там уже отметились шоумен Тимати, поп-король Филипп Киркоров, музыкальный продюсер Пашу с исполнительницей Ханной и многие другие. А недавно фотографией с морской прогулки из этих мест поделился Андрей Малахов. Знаменитость насладился компанией своей возлюбленной — Натальи Шкулевой.

«Субботний массаж головы на воздухе!», — подписал фото с избранницей Малахов.

Андрей показал, как жена гладит его по голове, пока они рассекают морские просторы на яхте.

Поклонники журналиста остались в восторге от картины идеальных романтических отношений. Они написали комплименты паре в комментариях под снимком Шкулевой и Малахова:

«Дорогой Андрей, самого лучшего и приятного отпуска вам, оторвитесь за нас всех и очень приятного вам массажа», «Малахов! Просто супер!», «Хорошо, когда любящий человек делает массаж, от этого расслабляешься и радуешься жизни», «Шикуешь, Андрей!», «Лучший мужчина», «Вот это любовь!».

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