Уикенд в Башкирии: Ляйсан Утяшева показала, как дочка и сын пропалывают грядки в деревне

Ляйсан Утяшева раньше была художественной гимнасткой. Однако она ушла из большого спорта. Последние годы девушка вела шоу «Танцы» на ТНТ. Теперь она намерена продолжить работать телеведущей. При этом экс-спортсменка успевает посещать светские рауты, снимать свое шоу и воспитывать детей. Вместе с мужем Павлом Волей она воспитывает восьмилетнего сына Роберта и шестилетнюю дочку Софию.

Долгое время пара скрывала лица детей, но теперь уже все чаще показывают наследников. Обычно Утяшева отдыхает в Дубае или устраивает путешествия в дальние страны. При этом каждый год она бывает на своей родине. Так накануне телеведущая привезла семью в Башкирию в поселок Раевский, где она родилась. В соцсети Ляйсан поделилась кадрами, на которых ее сын в шортах и майке пропалывает грядки вместе с сестрой. Им на помощь пришел Воля.

«Помощники», — написала звезда. «Борьба с сорняками», — добавила она.

Сама Утяшева отправилась собирать яблоки. Она показала участок с домом и сараем. Экс-гимнастке удалось собрать целое ведро яблок, чем она и похвасталась. А поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что дети пары подросли. Другие были очарованы тем, что телеведущая проводит лето в родных кроях. «Какие классные», «Вот это семья», «Помощники большие уже», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: