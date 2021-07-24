«Полы поплыли»: 43-летнюю Ольгу Орлову в «голом» купальнике подвергли критике

Телеведущая поделилась смелым фото с яхты. Однако поклонники были так поражены, что заподозрили ее в использовании фоторедактора.

Ольга Орлова не скрывает, что любит проводить время на отдыхе. Как известно, бывшая солистка группы «Блестящие» уже давно не выступает на сцене. Она ведет шоу «Дом-2», где успела подружиться с коллегой Ксенией Бородиной. В 43 года артистка предпочитает скрывать личную жизнь. При этом она не раз намекала, что не одинока. От бизнесмена Александра Карманова у нее есть взрослый сын Артем.

Однако этим летом Орлова решила отправится в отпуск одна. В соцсети она делится кадрами, на которых позирует в купальниках. Телеведущая не стесняется своей фигуры, так как обладает подтянутыми формами. А теперь она взбудоражила поклонников снимком, сделанным на яхте. Ольга предстала в купальнике нюдового цвета, который слился с кожей. «Голый» наряд подчеркнул ее округлые бедра.

«Жизнь прекрасна и увлекательна! Особенно, когда сквозь иногда случающиеся неприятности, ты умеешь видеть позитив! Девчули, быть смолоду не только самодостаточными, но и счастливыми- вот наша главная задача!» — заявила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведушая. При этом нашлись те, кто подверг ее критике и заподозрил в использовании фотошопа. «А что со спиной?», «Цепочка сдавила спину», «Полы поплыли, как-то не очень. Фотошоп?», «Трусики слились с бедрами», «Какая фигурка», «Ухх, какая красивая», «Вы шикарны», «Ноги прям блестят, загорелая», — прокомментировали пост подписчики.

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