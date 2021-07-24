«Жаль, что не уместилась вся красота в кадр»: Кошкина показала частичку своей выдающейся груди

Телеведущая Яна Кошкина в Instagram разместила откровенный кадр, на котором можно увидеть частичку ее выдающейся груди. Бюст звезды свел с ума за последние годы не один десяток поклонников. Выглядит Кошкина просто великолепно.

«Жаль, не уместилась вся красота в кадр. Придется поверить мне на слово».

Яна Кошкина

«Вот это жара», Огненная Яночка. Ты просто способна свести с ума любого, кто на тебя заглядится», «Сложно всей красоте уместиться в один кадр», «Яночка, ты просто сладкая вкусняшка», «Яна, надо было ниже брать ракурс», — стали подшучивать над звездой подписчики.

Напомним, что Яна Кошкина на днях была гостьей шоу Карена Адамяна. Во время беседы она затронула тему своей личной жизни. Звезда заявила, что никогда бы не смогла жить с бедным мужчиной. Кроме того, она призналась, что рассорилась со своим любимым и теперь одинока.

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