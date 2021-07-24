«Команда к бою и походу готова»: Розенбаум запечатлелся с четырьмя внуками

Певец Александр Розенбаум в Instagram разместил редкий кадр, на котором он запечатлен со своими четырьмя внуками. Музыкант безумно рад, что они собрались все вместе.

«Команда к бою и походу готова», — заявил довольный дед.

«Мальчишки, берегите деда. Он у вас лучший», «Какие красивые мужчины. Как на подбор. Вот оно настоящее счастье Розенбаума», «Принимай Балтийский флот от меня в подарок пару моряков», «Пацаны, без сомнения, у вас самый крутой на свете дед», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Розенбаум не нашел счастья в своем первом браке. Этот союз продлился всего девять месяцев.

Второй женой музыканта стала врач-рентгенолог Елена Савшинская. Она родила певцу дочь Анну. Девушка стала по профессии профессиональным переводчиком. Она вышла замуж за гражданина Израиля Тиберио Чаки. У них в семье родились четверо детей. Дэвид Чаки, появившийся на свет в 1999 году, живет в Санкт-Петербурге. Александр родился в 2005 году. Близнецы Андрей и Виктор – в 2014-м.

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