«Очень жарко»: Вера Брежнева в вязаном топе и мини-шортах блеснула формам в Турции

Вера Брежнева в свое время выступала в составе группы «ВИА-Гра». Теперь она известная сольная певица. Блондинка счастлива в браке с Константином Меладзе. Они живет в просторном особняке, где композитор любит музицировать. Но этим летом пара предпочитает проводить время в Италии. Там у них есть дом, а также свой сад и огород. Артистка почти не покидает семейное гнездышко, но накануне она прилетала в Турцию, чтобы дать концерт.

В этом году Вера уже была в Белеке. В прошлый раз она смогла увидеться с Монатиком. А вот 24 июля певица после выступления рано утром отправилась на пляж. Она решила похвастаться своим курортным нарядом. Девушка предстала в вязаном топе, подчеркнувшим пышный бюст, а также джинсовых мини-шортах. Она распустила волосы и сняла обувь. Брежнева показала свои подтянутые бедра.

«Этим летом в Турции очень жарко, хотя может я просто отвыкла за 2 года, но жарче всего на сцене, даже вечером, когда светят софиты, а ты постоянно двигаешься, (вся одежда после концерта мокрая и волосы тоже) поэтому на море я ходила рано утром, а днем искала тень», — поделилась звезда.

Поклонникам редко удается увидеть певицу вне сцены. Многие восхитились тем, как она выглядит. «Вы, как всегда, сногсшибательны!», «И как вам удается всегда быть такой красивой?», «Сладкая девушка», «Шикарные ноги Вера, красотка, хорошего вам отдыха в Турции», «Девочка выглядит превосходно, хотя эта всегда замечательная», «Вся мокрая и красивая», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: