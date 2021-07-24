Ксения Собчак похвасталась рельефным прессом в кофейном вязаном топе

Жена режиссера Константина Богомолова — Ксения Собчак — опубликовала в личном аккаунте Instagram свежее фото из отпуска. Примечательно, что знаменитость не смогла утаить стальной пресс под многослойным модным образом.

Собчак выбрала для прогулки по пляжу серый кардиган без пуговиц, но с капюшоном. Под него Ксения надела вязаный топ кофейного цвета и юбку-карандаш светло-зеленого цвета. Телеведущая отдала предпочтение полосатому принту. К слову, Собчак похвасталась, что все вещи этого лука принадлежат люксовым брендам. Хотя знаменитость и отмечает, что лейбл — это не главное.

«Вот на мне, например, на этом фото дорогущий шмот (марку называть не буду, чтоб не думали, что это реклама), но ровно похожий ансамбль, в этих же цветах, я видела в витрине монакской Зары», — подчеркнула Ксения.

Пока Собчак рассуждала о плюсах и минусах копирования массмаркетами одежды люксового сегмента, фанаты разглядывали рельефный животик Ксении.

«Ксения, в вашем случае одежду украшаете вы! Счастливая, молодая и красивая!», «Пресс — огонь», «Красивая», «Я думаю, у вас отличный пресс», «Какая горячая и спортивная красотка», «Выглядишь на миллион», «Вот это животик!», «Роскошная», — восхитились внешними данными Ксении ее поклонники.

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