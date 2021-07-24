«Теперь гастролируем вместе. Ялта, встречай!»: Полина Гагарина прокатилась на спине у сына

Исполнительница пошутила, что такой у них теперь семейный подряд.

Певица Полина Гагарина в Instagram разместила забавный снимок. На кадре она запечатлена на спине у своего сына Андрея Кислова. Мама и ее наследник находятся в Крыму.

«Теперь гастролируем вместе с Андреем Кисловым. Ялта, встречай! Семейный подряд». Полина Гагарина

«Теперь я знаю, зачем нужны дети», «Тот случай, когда мама на шее у сына. Крутая фотка. Хорошо, когда такие отношения с детьми», «Вы как сестра с братом. Такие классные. Надеюсь, что у вас будет совместный номер», «Какие же вы все-таки милые и красивые», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что своего наследника Полина Гагарина родила в октябре 2007 года от актера Петра Кислова. Через три года они развелись. Вторым мужем Полины Гагариной стал известный модный фотограф Дмитрий Исхаков. В этих отношениях на свет появилась их дочь Мия. Девочке в апреле исполнилось четыре годика. В прошлом году яркая исполнительница рассталась с супругом.

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