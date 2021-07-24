«Как дела? Как дела? Это новый Cadillac»: дочь Аршавина перепела хит Моргенштерна и Элджея

Не исключено, что в будущем Есения Аршавина захочет стать певицей.

Журналистка Алиса Казьмина в Instagram разместила видеозапись с пением своей дочери Есении. На кадрах четырехлетняя наследница футболиста Андрея Аршавина исполняет хит рэперов Моргенштерна и Элджея «Cadillac». При этом Есения безумно счастлива, что мама снимает ее на камеру телефона.

«Моргенштерн-2», — кратко подписала кадр бывшая жена Андрея Аршавина.

«Девочка похожа на актрису Милу Йовович», «А сейчас уже не модно петь детские песни?» «Красивая девочка. Ксерокопия Андрея Аршавина, конечно», «Какая сладкая. Просто солнышко», — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алиса Казьмина вместе с дочкой и старшими детьми от других отношений проживает до сих пор в доме Андрея Аршавина. По решению суда в самое ближайшее время она должна освободить жилье. Казьмина отмечала, что ей просто будет негде жить, если бывший муж и ее мать выставят ее на улицу.

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