«Мамочка, тебе не нужны никакие фильтры»: Казьмина показала бывшую тещу Аршавина

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина журналистка Алиса Казьмина в Instagram показала свою мать – бывшую тещу спортсмена.

«Мамочка, тебе не нужны никакие фильтры. Ты жизнерадостная, поэтому всегда выглядишь хорошо. Очень редко даешь себя сфотографировать. Сегодня поймала момент. В очередной раз не устану благодарить тебя за волю, поддержку и твою заботу. Как сильно я тебя люблю. Как жаль, что я так редко говорила тебе это». Алиса Казьмина

«Ваша мама очень порядочная и искренняя женщина. Это видно сразу было. Здоровья и долгих лет всем мамочкам на Земле», «Мама – это святое. Всегда нужно помнить, что мужчины – это на время, а мамы навсегда. Родители никогда не обманут и не предадут. Дай бог вашей маме здоровья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Алисы Казьминой все прекрасно с мамой, но не сложились отношения со свекровью. Мать Андрея Аршавина, Татьяна Ивановна, не так давно выиграла суд. Теперь Казьмина с детьми должна выехать из особняка футболиста, в котором она в последние годы проживала.

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