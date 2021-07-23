«Прекрасно же»: Собчак в кремовом костюме покинула виллу в Сен-Тропе на вертолете с сыном

Ксения Собчак не скрывает, что за годы работы смогла сколотить целое состояние. Однако она не собирается на этом останавливаться. Телеведущая участвует в разных проектах и снимает свое шоу. При этом она часто посещает светские рауты и театры. А после свадьбы с Константином Богомоловым друзья заметили, что журналистка стала одеваться еще более женственно.

В этом году Собчак не упускает возможности отдохнуть. Она уже была в Мексике с мужем. А потом побывала на итальянском курорте Форте-деи-Марми с подрастающим сыном Платоном. Она призналась, что отдых на спокойном элитном курорте раньше ей не нравился. Но потом телеведущая все же уехала в Сен-Тропе. Накануне она показала, как на вертолете вместе с сыном покинула виллу.

Ксения предстала в кремовом костюме с укороченными брюками и кепкой в тон. Образ она дополнила солнцезащитными очками. Ее сын был в шортах и футболке. Ранее мальчик уже летал на вертолете. Телеведущая показала, как вертолет приземлялся возле виллы, чтобы они могли покинуть холм.

«Прямо на виллу. Прекрасно же!» — похвасталась она.

По всей видимости, Собчак вернулась в Россию. 23 июля день рождения отмечает ее муж Константин. Обычно важные даты они праздную вместе. Поклонники восхитились элегантным костюмом телеведущей.

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