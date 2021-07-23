«Скучные фото»: Анастасия Волочкова в ярко-желтом купальнике позировала у пальмы

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала на личной странице в Instagram фото в желтом бикини с фиолетовыми цветами. Примечательно, что откровенный наряд для пляжа не впечатлил фолловеров знаменитости.

Волочкова продолжила делиться с подписчиками кадрами с роскошного отдыха. Однако на фото сменяются только купальники артистки, а вот задний фон не меняется. Анастасия показывает только одинокие пальмы и пустой бассейн. Такие снимки заставляют поклонников Волочковой переживать за танцовщицу. Они уверенны, что эффектная блондинка очень одинока.

«Пальма — мое любимое дерево!» — подписала фото Волочкова.

«Я в шляпе, я без шляпы, я под пальмой, я около пальмы… Скучно» «Какие скучные и неинтересные фото постит Настя с отдыха. Ни природы, ни достопримечательностей», «Тухло», «А чего не поехать на какие-то экскурсии, посмотреть что-то?! Только фото у пальмы, в бассейне и все!», «Тухло все как-то! Ощущение, что вас стыдятся», — написали возмущенные фанаты Анастасии.

Напомним, еще недавно Волочкова наслаждалась отдыхом с бизнесменом Олегом. Фамилию своего экс-возлюбленного Анастасия не называла. Она только отметила, что роман продлился недолго.

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