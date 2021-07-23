«Где начинается нога?»: Глюкоза в розовом платье с разрезом оголила изящные бедра в Испании

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза. Певица уже много лет выступает на сцене. Она обладает эффектной внешностью, поэтому ее также часто зовут сниматься в кино. Блондинка обладает фигурой модели. При этом у нее подрастает двое детей. Несмотря на то, что артистка состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым, она часто носит откровенные наряды и не стесняется оголяться. Возлюбленный ее во всем поддерживает.

Не так давно Наталья делилась кадрами, на которых позировала в бикини. Теперь девушка устроила фотосессию на природе. она позировала возле машины, то облокачивась на капот кабриолета, то вальяжно на нем позируя лежа. Певица облачилась в розовое платье макси с внушительным разрезом от талии и сногсшибательным декольте. Наряд не только подчеркнул ее стройную фигуру, но и позволил блеснуть изящными бедрами.

«Люблю скорость и надежного водителя», — заявила артистка.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Глюкоза. Многие осыпали ее комплиментами. «Где начинается нога?», «Наташа! Ты нереальная красотка! Просто бомба! Платье отпад», «Ангельски прекрасна», «Какова красота», «Сразила наповал всех», «Ноги длиннее пальм», «Какая же ты красивая, Глюкозка», «Господи, ну как не стыдно! Бедный муж, как он это терпит?» — прокомментировали пост подписчики.

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