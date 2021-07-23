Светлана Лобода в блестящем платье устроила жаркие танцы под свой новый трек

Исполнительница Светлана Лобода опубликовала в своем микроблоге свежее видео, в котором блеснула стройными голыми ножками.

Отметим, что артистка устроила флешмоб. Теперь все, кто слушал и продолжает слушать новую композицию Светланы — Allo , может записывать танцы под этот трек. К слову, Лобода это уже сделала.

Певица в блестящем сером платье длины мини с разлетающимся подолом исполнила зажигательный танец в бассейне.

«Наш allo-челлендж набирает обороты. А ты уже снял свое видео? С меня подарки и репосты», — заявила Лобода.

Поклонники Светланы были ослеплены блеском сексуального наряда артистки. Они признались, что Лобода не только порадовала их новой песней, но и впечатлила жаркими танцами.

«Шикарная, красивая Лобода», «Очень сексуальная красота», «По-лободински прекрасно», «Летняя богиня… А лето жаркое», «Залипла на это видео», «Невероятно красива и талантлива! Девушка-пожар, вы с каждым годом все краше и краше!», «Круто! Света, ты лучшая!», «Роскошная наша королева», «Лобода, обожаю тебя, ты супер», — написали фолловеры звезды в комментариях под роликом.

Смотрите также: