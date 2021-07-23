«Мамуле можно такие фотки?»: Ханна похвасталась роскошными бедрами в крошечных трусиках

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Ханны появилась свежая фотография знаменитости в купальнике со стразами.

Напомним, Ханна отдыхает с мужем и дочерью на Миконосе. Для прогулок и фотосессий на греческом острове артистка выбирает только самые модные и сексуальные новинки пляжных нарядов.

Недавно исполнительница показала черную находку бренда Victoria’s Secret. Ханна запечатлелась в гладких трусиках с серебристыми стразами. Изделие оказалось таким крошечным, что поклонники Ханны засмущались. Об этом говорят комментарии под «горячим» фото знаменитости.

«Что-то трусишки совсем малюсенькие, а так красотка», «Ого! Просто огонь-пожар», «Фигура мечты», «Ты пушка, детка!», «Роскошный образ», «Максимально сексуальная девушка», «Когда у тебя такая фигурка, то нужно выкладывать больше фото», «Вы шикарная», — отметили фолловеры Ханны.

Артистка дополнила трусы бюстгальтером с золотой застежкой на груди. В итоге комбинация получилась эффектной. Купальник подчеркнул сочные бедра Ханны. При этом ножки артистки были такими стройными, что вызвали зависть некоторых подписчиц жены шоумена Пашу.

«Мамуле можно такие фотки?», — поинтересовалась Ханна у своих поклонников.

Они дали положительный ответ.

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