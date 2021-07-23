«Не упускаем из виду открытый капот»: Меладзе подловил Джанабаеву за ремонтом машины

Певица, которая не так давно подарила мужу дочь Агату, находится в декретном отпуске.

Певица Альбина Джанабаева в Instagram разместила снимок со своим мужем, музыкантом Валерием Меладзе. На снимке исполнительница запечатлена в камуфляжной форме и в перчатках. При этом на заднем фоне можно увидеть открытый капот их автомобиля. Судя по всему, звезда занялась ремонтом машины, переложив на себя часть мужских обязанностей в звездной семье.

«Придумаем вместе название фоточке? Не упускаем из виду открытый капот, поехали». Альбина Джанабаева

«Нам четыре пива и эвакуатор, плиз», — отметил в комментариях музыкант Денис Клявер. «Отличное видение ситуации, Денис», — заметила на это Альбина Джанабаева.

Напомним, что у Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой уже трое общих детей. В 2004 году на свет появился их первенец Константин. Причем на протяжении нескольких лет общественность не знала, кто отец ребенка Джанабаевой. В 2014 году у пары родился второй сын, Лука. Наконец, в апреле нынешнего года на свет появилась их дочка Агата.

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